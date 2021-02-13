12 декабря не стало самым снежным днем этой зимы в Рязани

Удивительно, но, согласно открытым данным на сайте «Погода и климат», 12 декабря, несмотря на обильный снегопад, не стало для Рязани самым снежным днем 2021 года. Если измерения верны, в пятницу до конца суток выпало 15 мм осадков (в эквиваленте воды на квадратный метр).

Больше было 14 января, когда тот же показатель составил 16 мм. Тем не менее, последствия снегопада отмечают все: сугробы серьезно осложнили передвижение и водителям, и пешеходам, невывезенный снег образует целые кряжи. К середине февраля месячная норма осадков уже превышена: 40 мм при обычных для нашего региона 37 мм.

Тем временем, метеорологи говорят, что в ближайшие дни (14-15 числа) существенных осадков уже не будет. А вот к чему стоит готовиться, так это к морозам: до -24 по области ночью и в пределах -11…-17 в светлое время суток.