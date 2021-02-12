Жительницу Скопина целенаправленно запугивают

Окна в черной краске - меньшее, чего боится молодая женщина. Фото: сайт РЗН.ИНФО.

Жительница Скопина Анна Минаева рассказала, что уже несколько месяцев получает угрозы от неизвестных лиц, которые стреляют по ее окнам из пневматики и портят имущество. По словам женщины, в полиции не торопятся искать виновников. Об этом сообщает РЗН.ИНФО.

История началась в декабре прошлого года, когда неизвестные разметили номер скопинки на сайте интим-услуг. После этого ее стали атаковать круглосуточно звонками и смс.

«Я обратилась в полицию, но там на новость отреагировали с улыбкой, посоветовали не брать трубку от неизвестных номеров. Заявление не стали принимать и направили меня в прокуратуру. Там сказали, что ничего писать не нужно, искать никого, как в кино, не будут», — поделилась Анна.

После этого стали поступать анонимные сообщения с угрозой расправы. Она вновь обратилась в полицию, где ей посоветовали подождать, «пока шутнику не надоест». Женщина рассказала, что кто-то в новогодние праздники покрыл ее окно черной краской, поцарапал стеклопакет, разбил оконную раму и оставил нецензурную надпись на гараже в ее адрес. В начале февраля, ночью по окнам стали стрелять из пневматики - пробили один стеклопакет из трех.

«У меня есть подозрение, что в этом виновен мой бывший муж и его новая жена. Экс-супруг имеет большую задолженность по алиментам, которую я несколько лет выбиваю с помощью судов. Также у меня был конфликт с его женой. Но он свою причастность отрицает», — отметила Минаева.

В пресс-службе УМВД оперативный комментарий по этой ситуации предоставить не смогли.

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