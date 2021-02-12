Реконструкции Торгового городка в Рязани посвятили сайт

Вариант визуализации из концепции восстановления Торгового городка.

Координаторы проекта восстановления Торгового городка в Рязани запустили сайт. Там среди прочего опубликована сама концепция, которая ляжет в основу нового пространства. Помимо непосредственно «рязанского ВДНХ» она включает в себя станцию юных натуралистов.

Торговый городок задумывают как «место репрезентации актуального фермерства и сельского хозяйства» - эдакий сплав ярмарки локальных товаров, ремесленных мастерских, заведений общественного питания и площадки для различных мероприятий. Среди проектов, с которых будут брать пример, называют фермерский кооператив «Марк и Лев» в Тульской области, крафтовые производства Коломны, «Городскую ферму» на столичной ВДНХ и так называемые «фуд-холлы» с магазинами продуктов и тематическими ресторанами.

Начать реконструкцию Торгового городка и запустить первые бизнес-проекты планируют в 2022 году, а выйти на полноценную реализацию с благоустройством станции юннатов – в 2023-м. Однако для этого еще предстоит найти поиск инвесторов и резидентов. Власти взяли на себя инженерные коммуникации.