В Рязанской области измерили толщину льда на реках и озерах.
Сотрудники МЧС обследовали водоемы Рязанской области и измерили толщину льда. Выяснилось, что, по данным на 12 февраля, самый тонкий лед на старице Киструсской реки Оки – 14 см, а также на Пронском водохранилище – 20 см.
Какая толщина льда на водоемах Рязанской области:
- озеро Старая Тишь — 38 см;
- озеро Долгое — 38 см;
- озеро Казарское – 38 см;
- река Солотчинская старица – 38 см;
- карьеры Борки - 1, Борки-2, Борки-3 – 38 см;
- затон Борковской Оки – 38 см;
- озеро Велье – 38 см;
- озеро Селянское – 38 см;
- озеро Маринка – 38 см;
- затон Дядьковский Оки – 38 см;
- озеро Прыщино – 38 см;
- Пронское водохранилище, река Проня – 20 см;
- старица Перьинская Оки – 28-32 см;
- старица Ибердус, Оки – 28-32 см;
- старица Поповская Оки – 28-32 см;
- затон Пёт Оки – 28-32 см;
- затон Тащенский Оки – 28-32 см;
- затон Рубецкое Оки – 28-32 см;
- старица Оки – 28-32 см;
- затон Ситниковский Оки – 28-32 см;
- река Ока (Касимов) – 28-32 см;
- озеро Белое – 30 см;
- река Пра (Спас-Клепики) – 27 см;
- озеро Великое – 30 см;
- озеро Барское – 38 см;
- озеро Черное – 35 см;
- затон Ушаковский Оки – 34 см;
- озеро Сельное – 35 см;
- озеро Развань – 35 см;
- озеро Петровическое – 35 см;
- озеро Лакаш – 35 см;
- старица Киструсская Оки – 14 см;
- озеро Долгое – 35 см;
- затон Спасский Оки – 30 см;
- озеро Большое – 35 см;
- озеро Глубокое – 35 см;
- озеро Уродовское – 30 см;
- озеро Лужное – 35 см;
- озеро Студенец – 35 см;
- озеро Боброво – 35 см;
- затон Чернышиха Оки – 33 см;
- затон Дубровский Оки – 34 см;
- старица Ниверха Оки – 32-33 см;
- старица Оки, затон Ключ – 31-34 см;
- река Пара (Красный Холм) – 31-33 см;
- затон Курово Оки – 34 см.
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