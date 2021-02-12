В Рязанской области измерили толщину льда на реках и озерах.

Сотрудники МЧС обследовали водоемы Рязанской области и измерили толщину льда. Выяснилось, что, по данным на 12 февраля, самый тонкий лед на старице Киструсской реки Оки – 14 см, а также на Пронском водохранилище – 20 см.

Какая толщина льда на водоемах Рязанской области:

- озеро Старая Тишь — 38 см;

- озеро Долгое — 38 см;

- озеро Казарское – 38 см;

- река Солотчинская старица – 38 см;

- карьеры Борки - 1, Борки-2, Борки-3 – 38 см;

- затон Борковской Оки – 38 см;

- озеро Велье – 38 см;

- озеро Селянское – 38 см;

- озеро Маринка – 38 см;

- затон Дядьковский Оки – 38 см;

- озеро Прыщино – 38 см;

- Пронское водохранилище, река Проня – 20 см;

- старица Перьинская Оки – 28-32 см;

- старица Ибердус, Оки – 28-32 см;

- старица Поповская Оки – 28-32 см;

- затон Пёт Оки – 28-32 см;

- затон Тащенский Оки – 28-32 см;

- затон Рубецкое Оки – 28-32 см;

- старица Оки – 28-32 см;

- затон Ситниковский Оки – 28-32 см;

- река Ока (Касимов) – 28-32 см;

- озеро Белое – 30 см;

- река Пра (Спас-Клепики) – 27 см;

- озеро Великое – 30 см;

- озеро Барское – 38 см;

- озеро Черное – 35 см;

- затон Ушаковский Оки – 34 см;

- озеро Сельное – 35 см;

- озеро Развань – 35 см;

- озеро Петровическое – 35 см;

- озеро Лакаш – 35 см;

- старица Киструсская Оки – 14 см;

- озеро Долгое – 35 см;

- затон Спасский Оки – 30 см;

- озеро Большое – 35 см;

- озеро Глубокое – 35 см;

- озеро Уродовское – 30 см;

- озеро Лужное – 35 см;

- озеро Студенец – 35 см;

- озеро Боброво – 35 см;

- затон Чернышиха Оки – 33 см;

- затон Дубровский Оки – 34 см;

- старица Ниверха Оки – 32-33 см;

- старица Оки, затон Ключ – 31-34 см;

- река Пара (Красный Холм) – 31-33 см;

- затон Курово Оки – 34 см.

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