Серьезное ДТП случилось в Рязанской области

Автомобили серьезно пострадали. Кадр из видеоролика.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 12 февраля, под Рязанью. По словам очевидца, авария случилась у села Подвязье.

Из кадров видеоролика следует, что столкнулись внедорожник и кроссовер. Оба автомобиля получили значительные повреждения. На записи видно, что на месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

Официальной информации о случившейся аварии пока нет.

Чтобы как-то сгладить впечатление от жестких сообщений, можно прочитать о том, как трактор из снега слепили заключенные одной из рязанских колоний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!