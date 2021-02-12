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Серьезное ДТП случилось в Рязанской области

По словам очевидца, авария произошла у села Подвязье
Антон ВОХЕЧ
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Автомобили серьезно пострадали. Кадр из видеоролика.

Автомобили серьезно пострадали. Кадр из видеоролика.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 12 февраля, под Рязанью. По словам очевидца, авария случилась у села Подвязье.

Из кадров видеоролика следует, что столкнулись внедорожник и кроссовер. Оба автомобиля получили значительные повреждения. На записи видно, что на месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

Официальной информации о случившейся аварии пока нет.

Чтобы как-то сгладить впечатление от жестких сообщений, можно прочитать о том, как трактор из снега слепили заключенные одной из рязанских колоний.

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ДТП