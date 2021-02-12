«Формируется новая команда»: Дмитрий Васильченко прокомментировал свою отставку. Фото: издательство "Пресса".

Руководитель главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Дмитрий Васильченко уволен, сообщает RZN.инфо. По словам экс-чиновника, для него увольнение стало полной неожиданностью.

— К моей работе не предъявили никаких претензий, никаких разговоров на эту тему до вчерашнего вечера не было. Просто мне дали понять, что формируется новая команда.

Васильченко уверен, что с поиском работы не испытает проблем.

— Буду рад потрудиться на аналогичной должности в другом регионе, — сказал бывший главный архитектор Рязанской области.

Дмитрий Васильченко в начале 2017 года возглавил управление архитектуры и градостроительства Рязани, приехав из Подмосковья. В декабре того же года стал главным архитектором Рязанской области.

Ранее прошла информация, что в Рязани массово увольняют чиновников мэрии и директоров МУПов (читать подробнее).

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