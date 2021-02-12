Замглавы администрации Рязани рассказал о банкротстве «Автоколонны 1310»

Бурмистров гордится тем, что УРТ подвинуло часть коммерческих перевозчиков.

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Павлу Аверину рассказал о некоторых аспектах банкротства старейшего транспортного предприятия области «Автоколонны 1310».

Причем, исходя из сказанного Бурмистровым, может сложиться впечатление, что это пошло городу даже на пользу.

- Меня обвиняют, что я что-то разрушил, что-то прикрыл. Первое муниципальное предприятие было «Автоколонна 1310», которое уже к моему приходу было практически признано банкротом. Дело уже рассматривалось в суде, там уже было порядка 80 миллионов долгов. Была проблема – угроза остановки автобусного обслуживания населения. То есть приставы в буквальном смысле слова, каждый день приезжали и закрывали ворота, не давая выезжать транспорту. Что мы сейчас имеем? Мы объединили два предприятия, не позволили остановить автобусные перевозки, а предприятие, которое мы сейчас имеем – УРТ <…> Сейчас это предприятие показывает нормальный финансовый результат, по-моему, всего минус 100 тысяч рублей. И даже подвинуло многих коммерческих перевозчиков, - рассказал Бурмистров.

Однако в своем интервью заместитель сити-менеджера почему-то не упомянул о тотальном ухудшении ситуации с общественном транспортом в областном центре. В частности он не сказал ни слова о замене полноценных автобусов на ряде маршрутов маловместительными вариациями «Паз», которым место в райцентре, но никак не в полумиллионном городе. О том, что в вечернее время многие муниципальные маршруты просто перестают ходить и о том, что часть водителей так называемого «муниципального транспорта» очень слабо понимают русский язык, Бурмистров тоже не вспомнил.

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