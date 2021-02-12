В рязанском микрорайоне из крана течет и пенится голубая вода. Фото: RZN_Life.

Жительница микрорайона Дашково-Песочня пожаловалась в социальных сетях, что у нее дома из крана течет водопроводная вода голубого цвета. Фото и видео выложили в RZN_Life.

«Вот такая вот вода голубого цвета течет из крана и пенится», - написала девушка.

По словам автора видео, воду необычного цвета можно наблюдать в квартирах на улице Песоченской.

Ровно год назад жители нескольких улиц Рязани жаловалась на появление «рыбного запаха», а позже прокуратура объяснила, как так произошло. Мол, очистка воды на Окской станции работала неэффективно, а «Водоканал» снизил объем подаваемой артезианской воды (читать подробнее).

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