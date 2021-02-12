В Рязани отменили ярмарку, которая должна была пройти 13 февраля

Ярмарку проводить 13 февраля не будут - обильный снегопад. Фото: сайт горадминистрации.

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что в управлении экономики и цифрового развития, в связи с неблагоприятными погодными условиями и предстоящими снегопадами в субботу, 13 февраля, решили не проводить ярмарку выходного дня. Она должна была пройти на улице Пролетарской, у дома 15.

Это решение было принято после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Рязани.

Напомним, что 11 февраля в медиа-центре библиотеки им. Горького состоялось награждение лучших производителей продуктов и продавцов топлива за 2020 год.

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