Рязанка пересела с личного авто на маршрутку и поделилась впечатлениями

Описанная рязанкой ситуация характерна и для поселка Строитель. Фото из соцсетей.

Анна Соболева поделилась впечатлениями, пересев на неделю с личного транспорта на общественный. Живет женщина в районе ДПР-5, а до работы ездила на маршрутках №53 и №66.

«На остановке меньше 20 минут не стояла с утра ни разу. Сегодня ждала 30 минут, пришла 53 маршрутка, ПАЗик. Я сажусь на второй по счету остановке с начала движения маршрутки, на третьей набилось столько людей, что больше уже не влезло ни одного человечка. Как селедки. Ехали до улицы Есенина чуть больше часа. На собственном авто по тем же утренним пробкам еду 30–40 минут», - написала рязанка в социальных сетях.

И подытожила недельный опыт: общественный транспорт не готов к тому, чтобы люди ездили с комфортом. При этом сделала конструктивное предложение - «пустите маршрутки с интервалом в 10 минут, отмените счетчики на входных дверях ПАЗиков, тогда возможно что-то изменится».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!