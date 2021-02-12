Полиция рассказала о ДТП с Chevrolet и «десяткой» на улице Зубковой

Фото: 62.мвд.рф

На улице Зубковой в Рязани 11 февраля случилось серьезное ДТП. Около 10:30 у дома 27к3 столкнулись Chevrolet Cruze и ВАЗ-2110. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, медицинская помощь понадобилась водителям обоих автомобилей.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 62-летний горожанин, управлявший «десяткой». При развороте он не убедился в безопасности маневра. Удар пришелся в боковую часть ВАЗ – как раз со стороны водителя.

Это ДТП стало единственным за сутки на дорогах Рязанской области, в котором пострадали люди.