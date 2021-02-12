Рязань встала в 10-балльные пробки: самая толчея – на Яблочкова-Циолковского

Самая толчея наблюдается в районе пересечения улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

12 февраля в Рязани утром вновь собрались пробки, которые сервисом «Яндекса» оцениваются в максимальные 10 баллов. По состоянию на 9:40 такая картина сохраняется.

Дорожная ситуация осложняется свежевыпавшим и неубранным в городе снегом. Водители сигнализируют сразу о нескольких ДТП, последствия одного из которых можно наблюдать в районе пересечения улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

«Бордовые участки» на 9:40: Спортивная (в сторону Есенина), Голенчинское шоссе (в сторону Спортивной), Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта), Есенина (в сторону площади Театральной и улицы Горького), улица Зубковой (в сторону центра) и другие.

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