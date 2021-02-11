В Рязани пьяный адвокат избил деревянной скамьей посетителя кафе

Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении адвоката Рязанской областной адвокатской палаты.

Установлено, что мужчина, находясь в обед в одном из городских кафе, повздорил с ранее незнакомым мужчиной. В момент конфликта оба соперника находились в состоянии алкогольного опьянения. Словесные оскорбления переросли в драку. Адвокат повалил опонента на пол и несколько раз ударил того руками по голове и телу руками, а затем еще и деревянной скамьей.

Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В рамках расследования дела проводятся следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего.