Из-за последствий снегопада вечером 11 февраля Рязань встала в 10-балльные пробки

Яндекс-пробки. 11 февраля, 18.10.

Вечером 11 февраля из-за последствий снегопада на дорогах Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщил веб-сервис компании «Яндекс».

В 18.10 образовались автомобильные заторы на Первомайском проспекте, а также выходящих на него улицах Дзержинского, Вокзальной, Каширина. Транспортный коллапс парализовал движение по улице Есенина от перекрестка с улицей Спортивной до Театральной площади. Большие затруднения на Южной окружной дороге в районе пересечения с Ряжским шоссе. Стоят Касимовское и Муровское шоссе в сторону микрорайона Песочня.

В некоторых местах, как например в районе путепровода в поселке Приокский, и без того сложную дорожную обстановку усугубили ДТП.

Напомним, что ближайшее время в регионе ожидается снежный апокалипсис!