Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на строительство моста через реку Оку

По словам сопредседателя комиссии, главы комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, члена фракции «Единой России» Андрея Макарова, предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств одобрено 10 февраля. Межбюджетные трансферты будут предоставлены на реализацию целевых региональных программ, которые предусматривают мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

«Рязанский регион начал реализацию стратегически значимого проекта по строительству моста-дублера через реку Оку. Объект масштабный, требующий больших, миллиардных инвестиций. Какой бы сложной ни была экономическая ситуация, финансирование, безусловно, будет обеспечено», – сообщил парламентарий от Рязанской области.

Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов, комментируя одобренное комиссией решение, поблагодарил правительство РФ, Андрея Макарова за серьезную поддержку региона.

«Помощь, которую мы получаем, значительно укрепляет наши возможности и повышает результативность работы. Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на строительство моста через Оку вблизи областного центра, позволяют нам более уверенно строить наши планы в отношении реализации и этого проекта, и других целевых программ дальнейшего развития экономики, социальной сферы, транспортной инфраструктуры», – сказал Николай Любимов.

По его мнению, мост-дублер реально поможет решить проблемы города Рязани и близлежащих районов. Это позитивно скажется на дорожном движении, укреплении межрайонных связей по различным направлениям, даст новый импульс развитию близлежащих территорий.

«В первый раз услышав о строительстве нового моста через реку Оку, я воспринял эту новость, как некий фейк, это казалось невозможным», – поделился депутат Рязанской городской Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» Роман Худяков.

По его словам, комментарии в социальных сетях показали, что большинство рязанцев тоже, мягко говоря, мало верили в реалистичность этого проекта: деньги огромные для нашего региона, и такие масштабные стройки сейчас вообще мало где начинают.

«Но вопреки пессимистическим прогнозам 10 февраля комиссией Федерального Собрания РФ по предоставлению бюджетных ассигнований было одобрено выделение на 2022 год 1 млн 10842 тысяч рублей на строительство моста через Оку. Что стало очередным подтверждением плановой работы правительства региона, Рязанской областной Думы, депутата Государственной Думы Андрея Макарова по реализации проекта строительства этого моста», – отметил Роман Худяков.

Данное событие является важным для всех рязанцев, одновременно это большая работа для правительства области и ответственная задача для депутатского общественного контроля.

«Работа по контролю будет осуществляться депутатами всех уровней», – подчеркнул председатель общественного совета партийного проекта «Единой России».

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