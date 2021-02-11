В рязанской ГЖИ запутались в «показаниях»

Похоже, что в Государственной жилищной инспекции Рязанской области окончательно запутались в том, чем занимаются ее сотрудники. Дело в том, что на официальный запрос «Комсомольской правды» с просьбой «предоставить список УК, на которые в ГЖИ в 2020 году поступило больше всего жалоб от жильцов и/или претензий контролирующих органов» в ведомстве ответили, что не ведут подобной статистики.

«В связи со спецификой деятельности инспекции и особенностями форм отчетности, направляемой в Минстрой России и иные органы государственной власти, надзорный орган не ведет статистику поступивших жалоб применительно к конкретной управляющей организации. По этой причине в этой части запрашиваемую информацию в адрес редакции газеты «Комсомольская правда в Рязани» инспекция предоставить не может», - говорится в ответе, поступившем к нам за подписью первого заместителя начальника инспекции Валерия Бибина.

Однако спустя несколько дней на электронную почту «КП» пришло другое письмо, уже от пресс-службы регионального правительства, в котором со ссылкой на жилинспекцию называется список аутсайдеров.

Причем в письме говорится, что помимо прочего «инспекцией рассматриваются материалы, составленные муниципальным казенным учреждением «Управление по делам территории города Рязани» и органами прокуратуры».

Так получается, что все-таки статистику по нарушениям конкретных УК в ГЖИ все-таки ведут? Посему обращаемся непосредственно к руководителю ГЖИ Геннадию Шмидту: Уважаемый Геннадий Викторович, разберитесь, пожалуйста, ведет ли ваше ведомство статистику нарушений действующих на территории Рязанской области управляющих компаний или нет, и предоставьте нам соответствующую действительности информацию.

В верхней части фото - отрывок из запроса "КП". Внизу ответ, поступивший из ГЖИ.

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