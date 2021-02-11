Во время снегопада на дороге Рязань – Скопин иномарка налетела на спецтехнику

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Примерно в половине седьмого вечера в среду, 10 февраля, на дороге Рязань – Скопин произошло ДТП с участием дорожной спецтехники. В условиях снегопада водитель иномарки Hyundai не смог быстро и правильно оценить ситуацию. Машина вылетела на обочину и врезалась в трактор Т-150. Последний вытаскивал застрявший в снегу во время расчистки дороги ротор.

Издательство «Пресса» приводит слова одного из очевидцев:

- Одна из машин затормозила, пропуская встречный транспорт. Вторая затормозить не успела и вылетела на обочину в то самое время, когда здесь находилась техника и работали сотрудник ДРСУ.

По счастливой случайности никто из рабочих не пострадал. Водитель легкового автомобиля отделался легким испугом.

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