Госжилинспекция составила список нехороших УК Рязани

Жилинспекция отчиталась о проверках организаций, ответственных за содержание жилого фонда Рязани. Рассматривались также материалы прокуратуры и городского управления по делам территорий. С начала года из-за выявленных нарушений административные дела возбудили против 10 управляющих компаний.

Это «Сафари+», «Либер», «ЖЭУ №21», «Восьмерка», «Городская Роща-1», «Квадр-М», «УК-Первая», «ПИК-Комфорт», «РН-СервисРязань», «Зеленая Роща». Также большие вопросы возникли к шести ТСЖ, которые жилинспекция не перечислила.

Согласно отчету, чаще всего ревизоры натыкались на неубранные дворы и входные группы, необработанный гололед, обросшие снежными шапками и «оскалившиеся» сосульками кровли.