В Рязани наградили лучших производителей продуктов и продавцов топлива

Представитель "Соколовских колбас" не смог приехать на вручение, поэтому его диплом держит в руках директор рязанского выпуска "Комсомолки". Фото: Константин МОГИЛИН

Выяснять, какие качественные товары продаются в Рязани, а кто из производителей и продавцов подсовывает потребителям фальсификат, - одно из направлений работы «Комсомольской правды». «Шнобелевские» премии за плохое качество мы не вручаем, а вот награждения победителей наших экспертиз проводим регулярно.

11 февраля в медиа-центре библиотеки им. Горького состоялось награждение лучших производителей продуктов и продавцов топлива за 2020 год.

По результатам независимой экспертизы, лучшие молоко жирностью 3,2%, сливочное масло жирностью 82,5% и сметану делает «Мурминский молкомбинат». Фото: Константин МОГИЛИН

Конечно, мы смогли проверить не все, что нам хотелось, но в то же время появились и новые номинации.

Итак, по итогам экспертиз «Комсомольской правды» :

- в категории «Дизельное топливо» победила компания «Shell»;

- лучшую «Говядину тушеную» делают «Соколовские колбасы»;

- лучшее молоко жирностью 3,2%, сливочное масло жирностью 82,5% и сметану делает «Мурминский молкомбинат»;

- лучший творог и масло жирностью 72,5% делает «Старожиловский молкомбинат». Также этот производитель получил диплом «За стабильно высокое качество».