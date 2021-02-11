В Рязани открылась персональная выставка Феди Савельева

Фото: Константин Могилин.

10 февраля в музейно-выставочном центре «Фотодом» состоялось открытие персональной выставки рязанского художника Феди Савельева - «ЗЭ БОЙ, или о том, как стал тигром».

В экспозицию вошли работы, написанные художником в очень сложный период его жизни, когда он боролся с тяжелым недугом. И хоть до полного выздоровления пока еще далеко, этой выставкой Федя подвел итог этого жизненного периода.

- Есть такие «продукты творчества», описать которые невозможно. Какие бы слова, эпитеты, метафоры ты бы ни подбирал, - все мимо, все не то. Это как раз про выставку Феди. Как чувствует, так и пишет. Как живет, о том и говорит. Поэтому так же честно у Феди получается и с его картинами, - рассказали кураторы выставки.

Выставка будет работать до 24 февраля по адресу: улица Почтовая, дом 58. Возрастное ограничение - 18+. Время работы: пн-сб 10.00-19.00. Вход свободный с соблюдением норм социального дистанцирования.