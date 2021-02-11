10 февраля в Рязанской области сгорело еще одно почтовое отделение. На этот раз пожар произошел в селе Шостья Касимовского района. К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время специалисты МЧС устанавливают точную причину возгорания, а также причиненный ущерб.

Как заверили в управлении почтовой службы по Рязанской области, пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику.

«Об адресе временного размещения почтового отделения сообщим дополнительно. До этого момента все почтовые услуги будут предоставляться почтальонами на дому», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля полностью сгорело почтовое отделение в селе Нармушадь Шиловского района (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!