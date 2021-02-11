Пикетом рязанского журналиста заинтересовалась полиция

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11 февраля к журналисту «Комсомольской правды» Павлу Аверину, который проводил одиночный пикет перед зданием областного правительства, подошли полицейские.

Люди в погонах переписали паспортные данные и опросили нашего сотрудника. Ему они сообщили, что приехали из-за поступившего вызова. Выполнив формальные процедуры, полицейские покинули место событий, после чего пикет продолжился.

Напомним, в руках наш коллега держал плакат, на котором было написано: «Рязань – не Крайний Север! Требую снизить грабительский в взнос в Фонд капремонта жилых домов!»

Свою акцию Павел объяснил тем, что, написав цикл статей по данной тематике, узнал о множестве вопиющих нарушений в работе фонда. Но, похоже, что ни региональное правительство, ни прокуратура, как и другие контролирующие органы, обращать внимания на эту проблему не хотят.