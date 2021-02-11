В Рязани построят Западный канализационный коллектор.

В Рязани построят западный канализационный коллектор, чтобы обеспечить бесперебойной подачей воды жителей «перспективной застройки» микрорайонов Семчино, Канищево и Недостоево. Коллектор позволит значительно разгрузить систему водоотведения.

«Проектная документация на строительство коллектора прошла Государственную экспертизу и получила положительное заключение. Утвержден проект межевания территории», - говорится в сообщении.

Как сообщили в «Водоканале», во время строительства рязанцы не почувствуют никаких неудобств, так как строительные работы будут проводиться методом щитовой проходки на глубине порядка 20 метров. Это позволит избежать перекрытия движения транспорта с закрытием автомобильных дорог.

Властям придется ликвидировать временные канализационные насосные станции в указанных микрорайонах и переключить внутриквартальные сети в Западный канализационный коллектор. Это полностью исключит возникновение аварийных ситуаций, связанных с внезапным отключением электроэнергии и, как следствие, залитие дорог и тротуаров фекалиями.

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