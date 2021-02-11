Возле ОКБ иномарка сбила 19-летнюю рязанку на зеленом сигнале светофора.

Около полудня 10 февраля на улице Интернациональной возле ОКБ 49-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Rio сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия рязанке понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы. Среди пешеходов правила дорожного движения нарушили 28 человек.

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