В Рязани прошел одиночный пикет за снижение взносов по капремонту

«Требую снизить грабительский в взнос в Фонд капремонта жилых домов!» - написано на плакате.

11 февраля журналист «Комсомольской правды» Павел Аверин встал в одиночный пикет у здания правительства Рязанской области.

В руках наш коллега держал плакат, на котором было написано: «Рязань – не Крайний Север! Требую снизить грабительский в взнос в Фонд капремонта жилых домов!»

Свою акцию Павел объяснил тем, что написав цикл статей по данной тематике, он узнал о множестве вопиющих нарушений в работе фонда. Но, похоже, что, ни региональное правительство, ни прокуратура, да и другие контролирующие органы, обращать внимания на эту проблему не хотят.

Контролирующие органы, обращать внимания на эту проблему не хотят.

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