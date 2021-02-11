В Рязани готовятся к сильному паводку из-за разлива Оки

Этой весной в Рязани возможен сильный разлив Оки. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина после встречи с врио начальник регионального управления МЧС Александром Савуковым.

— Зима в этом году снежная, поэтому возможен сильный разлив Оки. В Рязани не раз были серьезные паводки во время резкого таяния снега. Есть районы, которые могут попасть в зону подтопления. Город должен быть готов к такой ситуации, — отметила Сорокина.

Отметим, что последний паводок в Рязани случился в середине лета прошлого года. Начиная с 18 июля уровень воды бил суточные рекорды для каждого из минувших дней календаря. В один из дней он составил +106 сантиметров выше уровня ординара. В результате оказались затоплены прибрежные постройки (пристани) и пляжи (читать подробнее).

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