Минздрав ответил на жалобы рязанцев из-за очередей в поликлинику №6

Чиновники регионального минздрава ответили на жалобы рязанцев из-за больших утренних очередей в поликлинику №6. Напомним, 10 февраля фотографию огромной очереди в медучреждение выложили в социальных сетях (подробнее с фото). Автор снимка утверждает, что еще в 08:35 поликлиника была закрыта, а люди стояли на морозе.

«Регистратура поликлиники начинает работать с 07:30. По информации лечебного учреждения, в 07:45 очереди уже не было. На прием пришли как пациенты по записи, так и на консультацию (без записи). Поэтому еще раз напоминаем, что записаться к врачу можно через сайт Госуслуг», - сообщил минздрав.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что на входе также проводится термометрия и разделение потоков пациентов.

«Приносим извинения за неудобства, а также просим придерживаться назначенного времени приема и использовать средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

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