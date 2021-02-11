До конца февраля в Рязани продлили ограничения для работы кафе и ресторанов

Власти продлили в Рязанской области режим самоизоляции для пожилых граждан до конца февраля, сообщает опергруппа регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. Причина все та же - угроза распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, до 28 февраля продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, продлены и ограничения работы кафе, баров, ресторанов с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос.

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