Маршрут №91 в Рязани кардинально изменится. Уже с 12 февраля одной из конечных остановок станет не ТРЦ «М5 Молл», а Недостоево. Второй крайней точкой останется микрорайон №1 в Дашково-Песочне, сообщает пресс-служба горадминистрации.

От улицы Сельских строителей, 5б автобусы будут ехать по улицам Промышленной, Интернациональной (через ОКБ), Молодцова, Октябрьской, затем по Московскому шоссе (не заезжая на Крупскую и Мервинскую). Часть маршрута, проходящая по центру города прежняя: Первомайский проспект, улицы Ленина и Свободы. А вот от площади Свободы вновь №91 будет курсировать иначе - через Торговый городок, ТЦ «Круиз» и Кальное, далее от «Электросети» по-старому.