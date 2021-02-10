Рязанка задолжала за газ 92 тысячи рублей и лишилась внедорожника.

Судебные приставы арестовали у рязанки автомобиль Suzuki Grand Vitara 2012 года выпуска. Женщина с 2015 года не платила за газ и накопила долги на сумму 92,5 тысячи рублей.

Теперь у должницы есть десять дней, чтобы расплатиться с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». В противном случае машину продадут, а деньги пойдут в счет погашения долга.

— С 1 января закончилось действие моратория на взыскание штрафов и отключение от газа абонентов, не оплачивающих услуги своевременно и в полном объеме, — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов. — Мы настоятельно рекомендуем нашим абонентам не копить долги, а оплачивать.

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