В Касимовском районе торговали судаком без ветеринарных документов

На ярмарке выходного дня в Касимовском районе обнаружили в продаже рыбу без ветеринарных и сопроводительных документов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, рыбой, а точнее - филе судака, торговал местный житель. Никаких документов на продукцию у него не было, поэтому установить, как филе попало на прилавок, было невозможно.
В отношении мужчины возбудили административное дело, а судака отправили на утилизацию.
Отметим, ярмарки выходного дня появились в Рязанской области по инициативе регионального правительства. Цель ярмарок – обеспечить рязанцев сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.
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