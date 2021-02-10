Во втором чтении приняли законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения, сообщил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции «Единой России» Владимир Афонский. Изменения вносятся в устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне

«Единая Россия» последовательно выступала за фиксацию в федеральном законодательстве допустимых мер воздействия в отношении несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Мы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» первыми подняли эту тему и договорились с правительством о том, что оно вносит поправки в Госдуму, а «Единая Россия» берет на себя обеспечение их принятия», – пояснил Владимир Афонский.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Рязанской городской Думы Александр Бурцев также подчеркнул важность принятия этого законопроекта. По его словам, данная норма особенно актуальна для нынешней зимы, когда на улице установились сильные морозы.

«Считаю, что, высаживая на улицу пассажира без билета, перевозчикам следует обращать внимание на погодные условия, время суток, личность безбилетника, − высказал мнение Александр Бурцев. − Это может быть ребенок, инвалид или пенсионер. Нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье людей, это может привести к трагедии».

Как отметил региональный координатор партпроекта, новый законопроект принимается для того, чтобы в будущем избежать подобных происшествий, защитить и обезопасить детей.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В ряде регионов в 2019-2020 годах по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.

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