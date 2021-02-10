На трассе Шацк - Касимов столкнулись два грузовика

Фото: 62.мвд.рф

9 февраля на трассе Шацк - Сасово - Касимов столкнулись два грузовика – «ГАЗ» и «КАМАЗ». По предварительной информации областного УМВД, столкновение спровоцировал управлявший «ГАЗом» 23-летний рязанец, который не справился с управлением.

Пресс-служба полиции уточняет, что инцидент произошел примерно в 11:45 на 98 километре указанной автодороги. За рулем «КАМАЗа» находился 52-летний житель Смоленской области.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась обоим водителям.

Фото: 62.мвд.рф

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