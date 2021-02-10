Активисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий

Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок.

«По выявленным фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы – жилищные инспекции и прокуратуры – с просьбой принять соответствующие меры реагирования. Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места», – рассказал координатор проекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Поводом к началу мониторинга стали многочисленные жалобы и сообщения из регионов. «Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки», – отметил координатор партпроекта.

Александр Козлов добавил, что всего этого можно избежать, если управляющие организации будут соблюдать действующие нормативы, вовремя исполнять свои обязанности.

По словам регионального координатора партпроекта «Школа грамотного потребителя», члена регионального политсовета «Единой России» Татьяны Бариновой, затяжные снегопады и сильные морозы оказывают дополнительную нагрузку на систему ЖКХ.

«В этом году снега очень много. В связи с этим нужна слаженная работа жителей домов, управляющих компаний и местных властей по контролю за его уборкой. Все выявленные нарушения будут проанализированы, при необходимости будут подготовлены запросы в надзорные органы. Это важная тема, и нужно сделать все, чтобы избежать травмоопасных ситуаций», − считает Татьяна Баринова.

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