Рязанцы пожаловались на огромную очередь в поликлинику №6. Фото: Ольга Любавская.

Утром 10 февраля в поликлинику №6 образовалась огромная очередь. Фотографию с места событий выложили в паблике «Рязань».

«Медперсонал в регистратуре сидит, но дверь закрыта на замок. Время работы поликлиники с 07:30. И это в мороз -15 градусов», - говорится в сообщении.

По словам автора поста, снимок был сделан в 07:35.

Отметим, что согласно информации, указанной на сайте медицинского учреждения, поликлиника №6 работает в будние дни с 08:00 до 18:00.

«Если людям нравится стоять на морозе в -15 на улице, то пусть стоят. Идиотизм. Из-за таких как вы, которые с шести утра караулят двери поликлиник, и образуются очереди», - заметила одна из подписчиц.

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