ГК «Зеленый сад» приглашает на работу монолитчиков

Один из крупнейших застройщиков региона расширяет штат в связи с запуском новых масштабных проектов. На работу приглашаются сотрудники строительных специальностей.

Сдельная оплата труда для монолитчиков: от 3000 руб./куб. Премии за качество, выработку и скорость. Официальное оформление, большие объемы работы. Особые условия для трудоустройства бригад.

Также в компании открыты следующие вакансии:

- начальник службы кранового хозяйства — 40 000 рублей;

- электрик по обслуживанию башенных кранов — 45 000 рублей;

- инженер УЖК — 30 000 рублей;

- начальник отдела кадров — заработная плата по договоренности;

- специалист по снабжению — 45 000 рублей.

Звонить по телефону (4912) 51 07 14.