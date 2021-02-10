Председатель Госдумы Володин: Это ненормально, когда из Рязанской области едут на заработки в Москву

Председатель Госдумы Володин: Это ненормально, когда из Рязанской области люди едут на заработки в Москву. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время доклада министра экономразвития РФ Максима Решетникова признался, что сейчас «огромный дефицит трудовых ресурсов».

— У нас с вами сейчас огромный дефицит трудовых ресурсов, особенно в регионах, которые находятся рядом с Москвой: в той же Рязанской и Тверской областях, откуда люди на электричках ездят на заработки в Москву. Это ненормально, надо создавать там рабочие места и условия, которые людей будут оставлять дома с семьями, с женами, с детьми. Ну а так, получается, живут в вагончиках, сюда уезжают. Это ненормально.

По словам Володина, в Москве им [приезжим] не могут обеспечить должные условия.

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