В Рязанской области сообщили еще о шести смертельных случаях COVID-19

10 февраля оперштаб при Правительстве РФ сообщил еще о шести смертельных случаях COVID-19 в Рязанской области. Таким образом, в регионе жертвами пандемии официально признали 255 человек.

За сутки в Рязанской области, если верить статистике, прибавилось 102 заболевших. Всего с весны зарегистрировано 22950 подтвержденных положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

98 человек, ранее заразившихся «короной», за сутки признаны выздоровевшими.

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