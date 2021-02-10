На трех центральных улицах Рязани в четверг отключат электричество

В четверг, 11 февраля на трех центральных улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на трансформаторной подстанции.

В четверг с 10:00 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, д. 31, д. 41;

- улица Введенская, д. 79а, д. 84, д. 101, д. 102, д. 103, д. 105;

- улица Горького, д. 38.

Работают на подстанции специалисты МУП «РГРЭС», им и нужно звонить по телефону круглосуточной горячей линии: (4912) 55-01-12 по всем вопросам с отключением, перебоями и аварийными ситуациями.

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