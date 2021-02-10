В Шиловском районе огонь уничтожил почтовое отделение

9 февраля в селе Нармушадь Шиловского района сгорело здание почтового отделения. В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты ГУ МЧС России по Рязанской области устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

«Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику. Временно клиентов отделения связи Нармушадь будут обслуживать в здании местной администрации по адресу: улица Центральная, дом 72», - говорится в сообщении УФПС Рязанской области

По вопросам оказания почтовых услуг можно обращаться в УФПС по телефону: 8 (4912) 27-49-22.

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