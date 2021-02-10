В Рязанской области добыли кабана со страшным заболеванием

В Касимовском районе обнаружили заболевание трихинеллез у дикого кабана, сообщает управление ветеринарии Рязанской области. Животное охотники добыли на территории Гиблицкого участкового лесничества.

«В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага трихинеллеза согласно ветеринарным правилам», - говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Трихинеллез – это остро или хронически протекающая болезнь всеядных, в том числе свиней, плотоядных животных, лошадей, а также грызунов. При остром течении болезни отмечается потеря аппетита, угнетенное состояние, отеки, мышечные боли, повышение температуры тела, диарея, кожный зуд и истощение.

Распространяется зараза при употреблении в пищу мяса диких животных, не прошедшего ветеринарно-санитарный контроль.

Ранее специалисты объяснили рязанцам, почему мясо диких животных опасно для людей (читать подробнее).

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