Появились подробности о трупе возле здания администрации Рязани

. Фото: rzn_life.

Поздним вечером у здания городской администрации Рязани был обнаружен труп мужчины. Нам стали известны некоторые подробности из разговора с представителем пресс-службы мэрии.

Она сообщила, что это пожилой мужчина 1941 года рождения. Ссылаясь на полицию, работавшую на месте обнаружения тела, сотрудница горадминистрации подчеркнула, что труп некриминальный - на теле нет явных следов насильственной смерти.

Правоохранительные органы проводят расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!