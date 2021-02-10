В Рязани убитая током собака стала поводом прокурорской проверки в отношении УК

Александр Горшков рассказал про "ужасы домика", где погибла от удара током собака. Кадр с РЕН ТВ.
РЕН ТВ передает, что региональная прокуратура начала проверку проверку информации о ненадлежащем содержании жилого дома со стороны управляющей компании.
Несколько лет назад стала протекать крыша, а стены покрылись плесенью. Житель Александр Горшков рассказал, что в подъезде погибла собака после удара током. И случилось это из-за воды, стекающей по стенам.
Собственники жилья неоднократно пытались расторгнуть договор с УК, но либо не хватало кворума, или не хватило желания обратиться в суд.
Теперь уже надзорный орган займется проверкой и даст правовую оценку действиям/бездействию управляющей организации.
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