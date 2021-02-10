Из-за снегопада утром 10 февраля Рязань встала в 10-балльные пробки

Пробка на пересечении Московского и Михайловского шоссе.

Утром 10 февраля из-за большого снегопада и метели на дорогах Рязани образовались 10-балльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». В режиме онлайн, по состоянию на 08:20, в черте города произошло два ДТП – на перекрестке улиц Матросова и Халтурина, а также на улице Горького.

В настоящее время движение затруднено на Московском шоссе от автовокзала «Центральный» до Первомайского проспекта и перекрестка с улицей Дзержинского. Заполонены автомобилями улицы Каширина, Новоселов, Зубковой, часть Есенина, Касимовское и Куйбышевское шоссе, проезд Яблочкова и Восточная окружная дорога.

Как напоминает сам «Яндекс», пешком по городу передвигаться быстрее.

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