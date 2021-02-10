У администрации Рязани обнаружили труп человека

Фото: rzn_life

Вечером 9 февраля у здания администрации Рязани со стороны улицы Радищева обнаружили труп человека. Об этом сообщили в группе rzn_life в Instagram.

«У администрации города найден предположительно труп мужчины. Со слов очевидца, на месте работали сотрудники полиции», - написал автор поста.

Подробности инцидента уточняются.

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