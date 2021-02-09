ХК «Рязань» одержал волевую победу над подмосковным «Динамо»

Смешались в кучу... Годес и партнеры выдержали натиск динамовцев. Фото: Павел АВЕРИН

ХК «Рязань» одержал волевую победу 9 февраля над подмосковным «Динамо» со счетом 3:1. Команды начали матч, можно сказать, на предельных скоростях. При этом хозяева льда были гораздо напористее, и создали немало моментов у ворот Георгия Кузнецова.

Но первыми забили динамовцы – Марк Верба реализовал удаление Никиты Гончарова. Но не прошло и минуты, как форвард «Рязани» должок вернул – 1:1. Через 4 минуты Александр Репьях вывел «горожан» вперед.

Александр Репьях отрабатывал и в обороне. Фото: Павел АВЕРИН

А еще через полторы Виктор Пластинин закрепил успех. 3:1, и все! Больше трибуны голов не увидели.

Виктор Пластинин, как оказалось, поставил победную точку. Фото: Павел АВЕРИН

Сколько ни пытались гости поразить цель, Дмитрий Годес, фамилию которого зрители переиначили как Гольдес за его отличную игру, поймал кураж. Даже скамейка динамовцев охала, когда вратарь соперников «тащил» все, что можно и нельзя.

Радость победы в таком матче безмерна! Фото: Павел АВЕРИН

Напомним, что днем ранее МХК «Рязань-ВДВ» принимал соперников из Твери и уверенно победил 4:1.

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