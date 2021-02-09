В региональном минтрансе предупредили рязанцев о неблагоприятной погоде

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог распространило предупреждение для рязанских водителей о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков, в ближайшие часы и до середины дня 10 февраля ожидается сохранение аномально низкой температуры, а также сильный снег.

«Дорожные службы приведены в режим повышенной готовности. В настоящее время количество спецтехники регулируется согласно обстановке на дорогах и в случае необходимости может быть увеличено. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме», - сообщили в минтрансе.

Также в ведомстве попросили рязанцев быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать ПДД.

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