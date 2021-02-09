В Рязани ужесточили контроль над инспекторами ГИБДД

В Управлении ГИБДД по Рязанской области проводятся мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Контроль за сотрудниками полиции ужесточен. При проведении проверок, используются технические средства, работа направлена на исключение любых противоправных действий со стороны инспекторов ГИБДД» - рассказали в ведомстве.

При этом о случаях злоупотребления со стороны сотрудников ГИБДД граждане могут сообщать через официальный сайт Госавтоинспекции или по телефону: +7 (4912) 21-63-07, дежурной части своего района или по номеру - 112.

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