Реконструкцию моста на улице Ленина остановили из-за морозов

В Рязани из-за морозов остановились работы по реконструкции Большого каменного моста на улице Ленина. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на городскую администрацию.

Журналистам рассказали, что несмотря на приостановку строительных работ, подрядчик не сидит без дела. В частности, идет подготовка исполнительной документации, решаются вопросы благоустройства и проходят лабораторные испытания на линиях связи.

При этом, по заверениям горадминистрации, работы продолжат, как только станет теплее.

Напомним, реконструкция моста по плану займет около 10 месяцев и будет стоить более 170 миллионов рублей. Основную часть денег дает областной бюджет, за городской же казной остается софинансирование.

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