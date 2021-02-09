Губернатор Любимов встретился с рязанскими градозащитниками

9 февраля в региональном правительстве прошла встреча губернатора Николая Любимова с рязанскими градозащитниками. Об этом сообщает пресс-служба областного кабмина.

На встрече, в частности, шла речь о формировании перечня объектов культурного наследия, которые нуждаются в проведении полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке.

- В регионе таких объектов много, сегодня большинство из них необходимо восстанавливать и приводить в порядок. Мы стараемся активно работать в этом направлении совместно со специалистами, научными и общественными объединениями. Ведем поиск инвесторов. Поскольку реставрация, обеспечение сохранности объектов культурного наследия предполагают большие финансовые затраты, – сообщил Николай Любимов.

Участники встречи обсудили возможность включения в охранный список конкретных объектов, расположенных на территории Рязанской области.

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